Etats-Unis : un homme condamné à 22 ans de prison pour le vol d'une télécommande

C’est justement en tenant compte de ces antécédents, que les procureurs l’ont condamné à deux décennies de prison. "L'activité illégale de Monsieur Bramwell, ainsi que ses antécédents, l'ont finalement rattrapé, a déclaré le procureur Robert Berlin. Indépendamment de ce qui a été volé, Monsieur Bramwell a répété ces délits à plusieurs reprises, en ignorant la loi."





"Il a pris ce qu'il voulait, à maintes et maintes reprises, et s'attendait à éviter les conséquences". Le juge Robert Miller a également condamné Bramwell à six mois de prison pour outrage au tribunal. Comme le souligne le journal britannique, les Etats-Unis sont parmi les pays qui condamnent le plus à des peines de prison. Environ 2,3 millions de personnes se trouvaient derrière les barreaux en 2016.