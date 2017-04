Etats-Unis : un juge interdit une "frénésie" d'exécutions de condamnés à mort dans l'Arkansas

Conformément au décret signé par Asa Hutchinson, huit prisonniers devaient être exécutés selon le calendrier suivant : deux le 17 avril, deux le 20 avril, deux le 24 avril et deux le 27 avril. Une première en la matière puisque, selon le Centre d'information sur la peine de mort (DPIC), aucun Etat n'a procédé à huit exécutions en 10 jours. Et ce, depuis que la Cour suprême américaine a rétabli la peine de mort en 1976.





Comment cet Etat du centre des Etats-Unis en est-il arrivé là ? Tout simplement car, en février, la Cour suprême à Washington a refusé d'examiner le protocole d'injection létale utilisé par les autorités de l'Arkansas, le validant de facto. Ce protocole associe trois produits dont le premier, le midazolam, est extrêmement controversé. Cet anxiolytique, supposé avoir un effet anesthésiant, est accusé de ne pas plonger suffisamment dans l'inconscience le condamné, entraînant pour lui un risque de grave douleur. Le midazolam reste toutefois légal, mais les stocks possédés par l'Arkansas sont proches d'arriver à expiration. Or il est devenu extrêmement compliqué pour les prisons américaines de se fournir en nouvelles substances létales, en raison d'un refus d'approvisionnement de grandes firmes pharmaceutiques.





“J'aimerais bien pouvoir planifier (ces exécutions) sur une période de plusieurs mois et plusieurs années, mais je n'en ai pas la faculté", a expliqué le gouverneur Hutchinson. Las, son annonce a surtout suscité des vagues bien au-delà des frontières de cet ancien Etat du sud confédéré qui reste à dominante agricole. Le gouverneur "justifie une frénésie de mises à mort légales par une date de péremption estampillée sur un flacon", a dénoncé dans un éditorial le New York Times, en qualifiant d'"absurde" cette "précipitation. Même condamnation du côté européen : "Nous appelons le gouverneur de l'Arkansas à commuer ces peines (...) et à leur épargner la peine capitale", a déclaré vendredi une porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères dans un communiqué.