États-Unis : un policier poignardé à l'aéroport de Flint, un "acte de terrorisme" selon le FBI

Interpellé, l'auteur de cette attaque a rapidement été interrogé par la police américaine et s'est montré "coopératif". Il "a fait référence aux tueries en Syrie, en Irak et en Afghanistan", a précisé la justice américaine dans un communiqué alors que l'identité de l'agresseur a été rendue publique. Il s'agit d'un Canadien de 49 ans originaire de Tunisie qui se nomme Amor Ftouhi. Un homme "qui a de la haine pour les Etats-Unis" et qui a été poussé "par une variété d'autres éléments qui l'ont en partie motivé pour venir à l'aéroport commettre (un acte) de violence" a précisé la police américaine. Cet habitant de Montréal a été inculpé d'"acte de terrorisme" et une enquête a immédiatement été ouverte.