Etats-Unis : une mère et sa fille réveillées dans leur chambre par un puma emportant leur chien

Le Département californien de la pêche et de la faune doit maintenant déterminer si la bête est bien un puma, qu’il est rare de pouvoir observer dans la région. Les cougars sont plus présents dans les montagnes du Comté de San Mateo rappelle le bureau du shériff, mais ils se nourrissent de biches et d’autres gibiers sauvages. Jamais de petits chiens.