Une youtubeuse de 19 ans tue accidentellement son compagnon en tournant une vidéo

"Il m'a parlé de cette idée et j'ai dit : 'Ne le fais pas. Ne le fais pas. Pourquoi vas-tu utiliser un pistolet? Pourquoi? Ils étaient amoureux, ils s'aimaient. C'était juste une farce qui a mal tourné. Cela n'aurait pas dû se produire comme ça. Cela n'aurait pas dû se passer du tout", a déclaré la tante de Pedro Ruiz à la télévision américaine. Pour les besoins de l'enquête, les deux caméras utilisées pour tourner la vidéo et l'arme du crime ont été récupérées par les autorités.





Arrêtée aussitôt après les faits, Monalisa a payé ses 7000 euros de caution et a été relâchée mercredi soir, indique le site Star Tribune. Le couple avait ouvert sa chaîne Youtube en mars dernier, dans le but de montrer "la vraie vie de jeunes parents". Plusieurs vidéos de défis, cascades et autres farces ont été uploadées sur Youtube depuis.