Vexé, Donald Trump veut comparer son QI à celui de son chef de la diplomatie

La proposition a de quoi surprendre. Donald Trump a suggéré mardi de comparer ses résultats de test de quotient intellectuel (QI) à celui de son secrétaire d’Etat, Rex Tillerson, qui, selon la chaîne NBC News, l’avait récemment qualifié de "débile" à la fin d’une réunion au Pentagone. S’il répète à qui veut l’entendre que les articles de presse faisant état de relations difficiles entre les deux hommes sont "bidons", le président américain a, semble-t-il,quand même été vexé.





"Je pense que c'est une fausse information", a affirmé Donald Trump dans un entretien au magazine Forbes, concernant les propos rapportés de son chef de la diplomatie. "Mais s'il l'a dit, je pense qu'il faudra comparer nos tests de QI. Et je peux vous dire qui va gagner." Simple boutade ? Nouvelle preuve de tensions ? Le débat est ouvert. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a tenté de clore la polémique en affirmant qu'il s'agissait "juste d'une blague" et que le milliardaire "ne remettait pas en cause l'intelligence du secrétaire d'Etat" en qui il a "100% confiance".