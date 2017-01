Evasion fiscale : la "transparence" vantée par Jean-Claude Juncker mise à mal par des documents confidentiels

De 1995 à 2013, le chef du gouvernement luxembourgeois aurait notamment posé son veto, au nom de son pays, à une proposition visant à accroître le partage d’informations entre les États au sujet des accords confidentiels avec les multinationales, ou encore à une enquête sur les stratégies d’évitement fiscal des grands groupes.





"Des projets anti-évasion fiscale", note The Guardian, "que le Luxembourg et les Pays-Bas étaient souvent seuls à rejeter". Or, les décisions du comité "Code de conduite", qui réunit des représentants des États en amont du Conseil de l’UE, ne peuvent être prises qu’à l’unanimité.





Cité par The Guardian, un porte-parole du ministère luxembourgeois des Finances a affirmé ne pas avoir connaissance de ces documents, et ne pas pouvoir les commenter. "Ces dernières années, le Luxembourg a été en première ligne dans la tendance globale vers plus de transparence fiscale et dans le combat contre la concurrence fiscale dommageable", a juste tenu à préciser ce porte-parole.