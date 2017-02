EXCLUSIF - Bachar El-Assad évoque le "Muslim Ban" de Donald Trump : "C’est une mesure contre les terroristes"

Prié de dire si, en tant que citoyen syrien, il se sentait humilié par le "Muslim Ban", le chef du régime répond par la négative. "En tant que président je ne me soucie pas de ça", élude-t-il. "Je me préoccupe de savoir comment faire pour que le peuple syrien reste en Syrie et pas pour qu’il parte aux Etats-Unis." Mais l’homme fort de Damas se garde bien de tout commentaire trop négatif à l’endroit du locataire de la Maison-Blanche – il dit attendre de juger sur pièce – et finit même par s’en prendre à ses détracteurs.





"Tous ceux que nous avons entendu à propos des décisions de Trump (…) veulent utiliser notre cause, nos problèmes, notre conflit, pour alimenter leur propre conflit avec Trump", estime ainsi Bachar El-Assad avant de tacler (c’est à la mode) la presse et les médias. "D’autres décisions similaires ont été prises par [Barack] Obama quelques mois auparavant, concernant les mêmes problèmes, et les médias n’en ont pas parlé. Ils n’ont commencé qu’à partir du moment où Trump l’a annoncé publiquement." Usant des mêmes arguments, les deux hommes pourraient peut-être finir par s’entendre.