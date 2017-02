"Sa popularité était à 11%" : Bachar Al-Assad dédaigneux à l'égard de François Hollande

On se doutait que Bachar Al-Assad ne devait pas porter François Hollande en haute estime, c’est maintenant plus que jamais confirmé. Lors d’une interview exclusive pour TF1 et Europe 1, diffusé ce jeudi soir dans le JT de 20 Heures , le chef du régime syrien s’est en effet montré particulièrement sarcastique, pour ne pas dire dédaigneux, à l’endroit du chef d’Etat français.





Prié de dire s’il pensait avoir gagné son "match" avec François Hollande alors que ce dernier quittera le pouvoir en mai prochain, Bachar Al-Assad – au pouvoir depuis 2000 – a d’abord fait mine d’esquiver avant de tacler directement le locataire de l’Elysée. "Ça n’a rien de personnel, je ne l’ai jamais rencontré et je me fiche de lui pour être franc", a expliqué celui dont les décisions ont occasionné des centaines de miliers de morts, avant de lâcher : "Sa popularité était à 11% récemment, ce qui est un record pour n’importe quel président."





Avait-il été informé des derniers sondages français par les parlementaires de droite reçus à Damas à la fin de l’année ? Rien n’est moins sûr.