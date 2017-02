EXCLUSIF TF1 - L'entretien intégral de Bachar Al-Assad

Lors de cet entretien à Damas, Al-Assad a évoqué la lutte contre "les terroristes", englobant Daech, al-Nosra et les modérés. Des groupes pourtant bien distincts. Mais peu importe, pour lui l'idéologie demeure la même : "Daech est un produit, ce n'est pas le problème, déclare l'homme fort du régime. Le problème, c'est l'idéologie de Daech, qui est la même qu'al-Nosra et que celles d'autres organisations terroristes en Syrie, et peut-être en Libye (...) Ces personnes sont les mêmes. Ceux qui sont chez Daech étaient avant avec al-Nosra. Maintenant, ils bougent d'une organisation à une autre, parce que c'est la même idéologie. C'est la cause de ce terrorisme."





Interrogé sur la reconquête attendue de Raqqa, berceau de l'organisation terroriste Etat islamique et salle des opérations terroristes en Europe, et plus précisément en France, le président syrien a expliqué ne pas en faire sa priorité. "Ils (ndlr : les attentats) ne se préparent pas nécessairement à Raqqa. Raqqa, c'est le symbole d'EI, a-t-il assuré. Daech est proche de Damas, ils sont partout. Ils sont à Palmyre, dans l'Est de la Syrie... Notre priorité, c'est d'être partout."