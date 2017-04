Explosion à Saint-Pétersbourg : les services russes en état d’alerte renforcée depuis plusieurs mois

"La presse russe se fait régulièrement l'écho d'opérations des services spéciaux", a ajouté Jean-Didier Revoin, ce lundi sur LCI. Et de détailler : "On a vu notamment dans le Caucase, dans la république du Daghestan, que plusieurs fois par mois, une cellule a été démantelée, un groupe terroriste a été neutralisé, des échanges de tirs ont eu lieu entre des personnes identifiées comme terroristes et les services de sécurité."





Ce dernier a notamment rappelé qu’ "au moment des Jeux Olympique de Sotchi, on avait parlé de mesures exceptionnelles maximales, et on avait même dit que Sotchi était coupée du reste de la Russie pour garantir la sécurité."





Selon lui, "dans le prolongement de cette volonté de protection", et compte-tenu du fait que "le risque terroriste existe depuis longtemps en Russie", la lutte contre les cellules terroristes est "constante" et "régulière".