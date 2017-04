Explosion à Saint-Pétersbourg : "J'ai vu les gens sortir, ils étaient comme sourds, beaucoup se tenaient la tête"

Les images diffusées sur les réseaux sociaux et par les télévisions russes montrent une rame de métro soufflée, et de nombreux voyageurs tentant de sortir des victimes des décombres. C’est précisément ce que décrivent les premiers témoignages qui commencent à émerger, après l’explosion survenue lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg, et dans laquelle au moins dix personnes ont perdu la vie. Plusieurs dizaines d’autres ont été blessées.





"J'étais dans le métro (...) A la station ‘Tekhnologuitcheski Institout’, le train s'est arrêté mais les portes ne se sont pas ouvertes. Par la fenêtre, j'ai vu quatre cadavres", a expliqué, Viatcheslav Vesselov, un retraité à l’AFP.