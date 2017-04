Face à la polémique, United Airlines change sa politique pour éviter le surbooking

Cette annonce faisant suite au scandale provoqué aux Etats-Unis et sur les réseaux sociaux dans le monde entier par l'évacuation violente par des policiers d'un passager d'un vol de la compagnie dimanche à l'aéroport de Chicago O'Hare. Les images de la scène montrent un homme d'origine asiatique hurler alors qu'on le tire de son siège. On le voit ensuite sur le dos, en train d'être traîné par les mains dans l'allée centrale, saignant de la bouche et chemise relevée sur le ventre.





Pour calmer les choses, United s’était engagée il y a quelques jours à conduire une enquête interne pour examiner et revoir notamment comment ses équipes gèrent les situations de surbooking dans les aéroports et sa politique de dédommagements proposés aux passagers acceptant volontairement de quitter un vol surbooké. Le PDG de la compagnie, Oscar Munoz, s'était également excusé auprès du passager débarqué, ajouant "endosser ses responsabilités et vouloir faire en sorte d'arranger les choses".