Face au manque de détenus dans leurs prisons, les Pays-Bas font preuve d'inventivité

Contrairement à de très nombreux pays, notamment la France, les Pays-Bas sont confrontés au problème de la sous-population carcérale. Faute de détenus, le gouvernement a fait fermer entre 2009 et 2016 plus de 33 prisons. Mais ce n’est pas tout. Selon le New York Times, qui cite des chiffres du ministère de la Justice néerlandais, un tiers des cellules de prison sont actuellement vides.





Le phénomène s’explique par une très forte baisse du taux de criminalité, qui est passé sous la barre des 1% en 2016. Cette sous-population carcérale résulte aussi de la philosophie de la justice aux Pays-Bas. Les juges privilégient souvent les programmes de réhabilitation plutôt que les peines de prisons pour les condamnés.