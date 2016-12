Facebook, Google et Twitter accusés de servir de tremplin à l’Etat Islamique

POURSUITE - Trois familles de victimes de la tuerie d’Orlando aux Etats-Unis ont engagé des poursuites contre les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google. Elles les accusent de fournir un support matériel à l’Etat Islamique.

POURSUITE - Trois familles de victimes de la tuerie d’Orlando aux Etats-Unis ont engagé des poursuites contre les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google. Elles les accusent de fournir un support matériel à l’Etat Islamique.

L’objet de la poursuite ? Pour les familles, ces trois géants de l’Internet permettent un accès trop facile au groupe terroriste Etat Islamique et ainsi de diffuser sans entraves ses messages de propagande. Surtout, ils permettraient à l’EI de lever des fonds et de recruter des combattants, relate CNN .

Google, Facebook et Twitter seraient-ils les nouveaux alliés de l’Etat Islamique ? C’est en tout cas ce que déplorent trois familles de victimes de la tuerie dans la boîte de nuit d’Orlando , qui avait fait 49 victimes en juin dernier.