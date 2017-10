Facebook, Google et Twitter s'unissent pour bloquer la propagande djihadiste

Les pays du G7 et des représentants de Google, Facebook, ou encore Twitter, se sont mis d'accord sur un plan visant à bloquer les contenus en ligne à caractère terroriste, a annoncé ce vendredi 20 octobre le ministre de l'Intérieur italien, qui préside actuellement le G7, réuni dans la ville d'Ischia, île italienne au large de Naples. "C'est la première fois" que les pays du G7 et les représentants des principaux opérateurs internet et réseaux sociaux se retrouvent ensemble autour de la même table, s'est félicité Marco Minniti, rappelant qu'internet "a été un moyen de recrutement, d'entraînement et de radicalisation important des combattants étrangers".