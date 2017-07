Farouche opposant de Trump, le maire de New-York va manifester au G20

Si le maire de New-York a annoncé son intention de se rendre à Hambourg ce week-end, ce n’est certainement pas pour rencontrer les dirigeants des plus grandes puissances mondiales. Non. Si Bill de Blasio va faire le voyage jusqu’en Allemagne, c’est pour participer, entre autres, à une manifestation voulant défendre la tolérance, l’égalité des sexes, la liberté de la presse et dénoncer le nationalisme.





Le "Hamburg Zeigt Haltung", rassemblement à l’initiative de personnalités hambourgeoises, peut se réjouir de ce coup de pub venu de l’un des opposants les plus farouches à Donald Trump. La manœuvre signée Bill de Blasio est d'ailleurs une provocation adressée directement au président des Etats-Unis. Habitué des prises de position frontales face aux décisions de Trump sur l’immigration ou le climat (il avait annoncé que New-York continuerait de supporter l’Accord de Paris), le maire new-yorkais va une nouvelle fois s’afficher aux côtés de l’opposition trumpiste.