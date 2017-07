En Iran, de plus en plus de femmes portent un voile blanc contre le port obligatoire du voile

Le 19 mai 2017, le président sortant de la République islamique d’Iran, seul candidat modéré en course, a été réélu dès le premier tour avec 57% des voix. Cette victoire a largement été fêté et certaines femmes n’ont pas hésité à ôter leur foulard dans la rue.

Dans la foulée, le mouvement My Stealthy Freedom émergeait avec une revendication, pacifique : permettre aux femmes qui le souhaitent de ne pas porter le voile. Et pour signifier leur soutien à cette idée, certaines d'entre elles ont commencé à poster des photos d'elles avec un hijab blanc. Une façon de manifester, sans se placer dans l'illégalité.





Derrière la page Facebook "ma liberté cachée" se cache une journaliste iranienne, Masih Alinejad. Depuis 2014, elle se bat pour que les femmes en Iran puissent choisir de porter ou non le hijab. Dans un premier temps, ce sont des photos de femmes non voilées qui ornaient sa page. Et depuis cette nouvelle campagne baptisée #whitewednesdays ("mercredis blanc"), les vidéos et les photos envahissent les réseaux sociaux. Les hommes aussi sont invités à apporter leur soutien, en s'affichant avec une chemise blanche ou un foulard de la même couleur.