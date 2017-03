Ferguson : une nouvelle vidéo sème le trouble dans l’affaire Michael Brown

C’est dix heures plus tard, en début d’après-midi, que le jeune homme va revenir à la supérette récupérer les boîtes de cigarillos, bousculant au passage un employé du magasin. Pour l’auteur du documentaire, Jason Pollock, la vidéo contredit la version de la police. Selon lui, on y voit Michael Brown donner un petit sac de marijuana à un employé et recevoir des cigares en échange, qu'il laissera finalement sur place.





"Il y avait un accord et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo", a précisé la mère de Michael Brown , Lesley McSpadden, dans le documentaire. "Il y a eu une sorte d'échange entre une chose contre une autre". "Mike n'a rien volé dans le magasin" explique Jason Pollock. Dans le même temps, Jay Kanzler, un avocat représentant la supérette et ses employés a vivement contesté la version du documentaire au New York Times : "Il n'y a pas eu de transaction. Il n'y avait pas d'accord, ces gens ne lui ont pas échangé des cigares contre de l'herbe."