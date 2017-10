Fermes collectives et objectifs de production... à quoi ressemblent les campagnes nord-coréennes ?

Si les caméras étrangères ont l'habitude de montrer la capitale Pyongyang, elles s'aventurent moins souvent dans les campagnes nord-coréennes. Les autorités prônent l’autosubsistance, mais la réalité est pourtant éloignée et beaucoup de paysans ne mangent pas à leur faim, selon un rapport de l'ONU publié l'année dernière. Le système agricole est basé sur le collectivisme et sur les objectifs de production. Un modèle qui date des années 1950 et que les paysans n'osent pas remettre en question devant les caméras étrangères.