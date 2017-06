En Chine, malgré les protestations, on mange toujours de la viande de chien (et ce n'est pas le seul pays concerné)

Malgré les protestations de nombreux défenseurs de la cause animale, ce festival atypique a bien eu lieu ce mercredi 21 juin. L'association américaine Humane Society International (HSI) avait pourtant affirmé le mois dernier que les autorités chinoises interdiraient toute vente de viande de chien durant cette édition 2017. Les autorités auraient finalement opté pour un compromis, autorisant les vendeurs à placer deux carcasses par étal. Un quota largement dépassé selon les journalistes et responsables d'associations présents sur place.





Les carcasses dépecées visibles à tous les coins de rue ne laissent aucun doute : oreilles courtes et pointues, crocs bien visibles, ici des milliers de chiens ont été sacrifiés. "Pendant la fête, nos ventes sont multipliées par neuf", a d'ailleurs assuré M. Yang, un restaurateur. "Et rassurez-vous, on arrive toujours à avoir assez de chiens". Les ventes se font plus discrètes, parfois sous le manteau, mais les chiffres restent éloquents : plus de 10.000 chiens sont abattus pour la fête.