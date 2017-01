Fiat Chrysler accusé d'avoir truqué 104.000 moteurs diesel, le groupe dément

Fiat Chrysler a été accusé ce jeudi 12 janvier par les autorités américaines d'avoir truqué les moteurs 104.000 de ses véhicules diesel aux Etats-Unis pour minimiser le niveau réel des émissions polluantes, utilisant un stratagème similaire que Volkswagen.





Le groupe américano-italien aurait installé sur des modèles Jeep Cherokee et des camionnettes à plateau (pick-ups) Dodge Ram 500, fabriqués entre 2014 et 2016, des logiciels faussant le résultat des tests anti-pollution pour les faire apparaître plus "verts", a assuré l'agence environnementale américaine (EPA) dans un communiqué.