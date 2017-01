Floride : "Angel shot", le code qui permet aux femmes de couper court à un rencard qui tourne mal

Une "boisson" qui offre différentes possibilités aux clientes. Un shot pur ? Le serveur se chargera de raccompagner la cliente à sa voiture. Un Angel shot avec glaçon ? Le serveur appellera alors un taxi ou un Uber. Quant à la version accompagnée d'une tranche de citron, cela signifie que la cliente réclame l'intervention des forces de l'ordre.





Pour Russell Andrade, cette idée part d'un postulat simple. "Le but est de faire de ce restaurant un endroit où les gens se sentent en lieu sûr, où ils ont envie d'aller pour un dîner romantique", a-t-il expliqué au quotidien Tampa Bay Times. Problème : le restaurateur a été victime de son succès, les photos de l'affiche tournant sur les réseaux sociaux. "Nous n'avons pas affiché cet écriteau pour attirer l'attention. Cela va même à l'encontre de notre objectif", regrette-t-il désormais.





Cette initiative, qui a dorénavant le vent en poupe aux Etats-Unis, est inpiré du Royaume-Uni. Depuis le mois d'octobre et la campagne "NoMore, lancée dans le Lincolnshire, plusieurs établissements proposent à leurs clientes des solutions si leur soirée tourne mal. A l'époque, le comté avait distribué des affiches avec le message suivant : "Si vous allez au bar et demandez Angela, le personnel saura que vous avez besoin d'aide pour vous sortir d'une situation et appellera un taxi, ou vous aidera discrètement sans causer trop d'agitation".