Floride : l'auteur présumé de la fusillade de Fort Lauderdale aurait agi au nom de Daech

L'auteur présumé de la fusillade de Fort Lauderdale, qui a tué cinq personnes le 6 janvier, comparaissait ce mardi devant la Cour fédérale du comté de Broward, en Floride. Estaban Santiago, ancien combattant de la guerre d'Irak âgé de 26 ans, a été placé en détention provisoire jusqu'au 30 janvier, date à laquelle il devra choisir sa défense, selon des documents judiciaires.

"Il a admis tous les faits concernant les événements tragiques et terribles du 6 janvier. Il s'agissait de victimes vulnérables qu'il a abattues méthodiquement", a déclaré le procureur adjoint Rick Del Toro, rapporte la chaîne de télévision NBC 6 South

Florida.

Selon l'agent du FBI Michael Ferlazzo, cité par la même chaîne, Esteban Santiago a dit pendant son interrogatoire avoir

agi au nom du groupe terroriste Etat islamique et a reconnu avoir eu des contacts avec des djihadistes via des messageries instantanées. "C'était un groupe d'individus qui partageaient les mêmes idées et qui préparaient tous des attentats", a-t-il ajouté, selon NBC 6.