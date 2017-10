François Hollande y a donné sa première conférence rémunérée : que se passe-t-il au "World Knowledge Forum" ?

Sur son site internet, le "World Knowledge Forum" se réjouit d’avoir, en dix-huit ans, invité 3.600 orateurs, et d’avoir rassemblé une audience de 35.000 personnes. Si cette année la tête d’affiche était Hillary Clinton, d’autres grands hommes et femmes politiques se sont succédé(e)s à la tribune : Georges W. Bush, Tony Blair, Gordon Brown ou encore Nicolas Sarkozy. Mais également des hommes d'affaire et des économistes tels que le co-fondateur de Microsoft Bill Gates, le boss du groupe Virgin Richard Branson, le co-fondateur de Airbnb Nathan Blecharcsyk, ou Thomas Piketty.