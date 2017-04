Frappes chimiques à Khan Cheikhoun : ça chauffe entre les États-Unis et la Russie

Les tensions n'en finissent pas de monter entre les États-Unis et la Russie autour du dossier syrien, une semaine après la frappe chimiques qui a fait 86 morts, dont 27 enfants, et plus de 160 blessés, dans la ville de Khan Cheikhoun. En une seule journée, marquée par la réunion du G7 en Italie - dont la Russie est exclue - puis par l'arrivée à Moscou du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, ce dernier et d'autres responsables américain ont mis en cause à plusieurs reprises la Russie, qui soutient le régime de Bachar Al-Assad.