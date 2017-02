Fraude fiscale et corruption : la soeur du roi d'Espagne Cristina relaxée, son mari condamné à 6 ans de prison

A Barcelone, l'avocat de la princesse, Miquel Roca, a déclaré à la presse que l'infante avait reçu la décision "avec satisfaction mais aussi (...) la contrariété de partager une condamnation avec son mari qu'elle considère injuste, parce qu'elle a toujours cru, elle croit et elle continuera à croire à l'innocence de son mari". Cristina a toujours dit qu'elle ne savait rien des dossiers évoqués au procès et faisait pleinement confiance à son époux - ex-handballeur professionnel et double médaillé olympique - soutenu indéfectiblement depuis leur mariage en 1997.





Le procès des 17 prévenus s'était prolongé plus de cinq mois, sous l'oeil des médias qui diffusaient en direct sur internet certaines audiences. L'affaire avait été révélée fin 2011 et avait d'autant plus choqué l'opinion que l'Espagne vivait sa pire crise économique depuis des décennies. Le scandale avait précipité l'abdication en 2014 de Juan Carlos 1er et l'arrivée sur le trône de son fils Felipe VI, décidé à redorer l'image de la monarchie. Depuis, le souverain a même banni sa soeur de tous les actes officiels de la royauté et lui a retiré son titre de duchesse de Palma.