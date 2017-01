FreeMelania : un hashtag pour sauver Melania Trump des griffes de Donald Trump

Tout part d'un GIF capté lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump vendredi 20 janvier. On aperçoit le 45ème président des Etats-Unis se tourner vers son camp. Melania Trump, qui se tient juste derrière lui, dégaine alors un sourire "ultra-bright", sous l'oeil de son président de mari. Dès qu'il se retourne, la First Lady baisse la tête et détourne le regard, l'air triste, alors que son sourire disparaît immédiatement.