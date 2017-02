Fuite de gaz dans l'aéroport de Hambourg : l'œuvre d'un "mauvais plaisantin", selon les pompiers

"Une mauvaise odeur s'est répandue dans l'espace de sécurité, là où les passagers et leurs bagages à main sont contrôlés", avait précisé à l'AFP un porte-parole de la police, Maik Lewerenz. "Un certain nombre de gens se sont plaints d'irritation des yeux et des voies respiratoires", a-t-il dit, soulignant que la substance et la raison pour laquelle elle s'est répandue n'étaient pas connues.





Selon les pompiers, une cartouche vide d'un gaz irritant du type spray au poivre ou lacrymogène a été retrouvée dans le bâtiment. Ce qui laisse supposer que son contenu a probablement été volontairement répandu et s'est ensuite propagé via le système de climatisation.