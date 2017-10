Fusillade à Las Vegas : ce que l'on sait de l'étrange profil du tireur

Adepte des casinos et retraité, Stephen Paddock n'avait pas le profil d'un tireur fou ou même d'un terroriste. Pourtant, dimanche soir à Las Vegas, l'homme de 64 ans a ouvert le feu lors d'un festival en plein air de musique country, tuant au moins 58 personnes et en blessant au moins 515 autres. "Nous avons pu constater qu'il y avait un tireur aux étages du Mandalay Bay et en réponse à cela, nous avons pu l'abattre", avait d'abord déclaré à la presse Joe Lombardo, le shérif de Las Vegas. Mais, quelques heures plus tard, les autorités locales ont expliqué que l'individu s'est tué avant l'arrivée de la police.





Bien qu'une enquête soit encore en cours pour déterminer les motivations du tireur, ce dernier a communiqué quelques informations concernant le suspect. Joe Lombardo a ainsi confirmé l'identité de l'individu et de sa compagne, mise hors de cause : il s'agit de Stephen Paddock et Marilou Danley.