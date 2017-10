Fusillade à Las Vegas – "J’avais un petit peu de matériel pour le soigner" : Antoine a accueilli un blessé dans sa chambre d’hôtel

Antoine Le Soz revenait tranquillement d’un repas pris avec ses amis sur le Strip, l’artère principale de Las Vegas, quand les premières détonations ont retenti dimanche soir. "On a entendu des rafales. Au début, je pensais que c’était un feu d’artifice, et puis on a vu du monde qui courait à contre sens de nous", témoigne sur France Bleu ce Breton de 33 ans. Coureur à pied, il venait de remporter dans sa catégorie un peu plus tôt une course par étapes en autonomie, le Grand to Grand Ultra.





"J’étais à 100 mètres du concert. De ma chambre, je voyais le Mandala Bay (hôtel où était posté le tireur, ndlr)", détaille-t-il à nos confrères. "Les gens affluaient vers moi, ils étaient vraiment apeurés". Parmi cette foule qui court "dans tous les sens", alors que les rafales continuent de claquer, certains ont besoin d’aide. Antoine accueille alors trois Américains et un Anglais dans sa chambre. L’un d’eux a son short maculé de sang.