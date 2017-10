Fusillade à Las Vegas : Jonathan a sauvé une trentaine de personnes avant d'être touché à son tour

Mais le statut de héros, Jonathan n'en veut pas : "Je ne me vois pas comme ça. J'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour moi. Personne ne mérite de perdre la vie en allant à un festival de country". La photo de lui dans la salle d'attente de l'hôpital est rapidement devenue virale. Car en tentant de sauver deux fillettes qui n'étaient pas suffisamment à couvert, le jeune homme a lui aussi été touché, notamment au cou. "Je ne sentais plus rien dans cette zone. J'avais une sensation de chaud dans le bras", détaille-t-il, ajoutant qu'il aurait "sans doute à vivre avec cette balle pour le reste de sa vie". Selon les docteurs, tenter de l'extraire pourrait causer plus de dégâts encore. Heureusement pour lui, une personne lui est en tout cas venue spontanément en aide sur place pour limiter ses saignements.