Fusillade à Las Vegas : rescapé du massacre, il se rend compte qu’il est le voisin de chambre du tireur

"On a vu des corps à terre. On ne savait pas s’ils étaient tombés ou s’ils avaient été abattus", se rappelle-t-il. "On a emmené des gens qui saignaient. On ne savait pas pourquoi. On n’a pas eu le temps de leur demander". Ralph se souvient aussi des mots glissés aux blessés. "On leur disait : "si vous pouvez tenir, tenez bon" et on continuait à avancer".





Parmi ses souvenirs douloureux, il retient aussi l’entraide au sein de la foule. "Ça a été horrible, mais tout le monde aidait tout le monde. J’ai vu des gens prendre des enfants qui n’étaient pas les leurs, j’en ai vu pousser les chaises roulantes de gens qu’ils ne connaissaient pas".





Malgré l’intervention rapide des policiers pour diriger les gens vers la sortie, beaucoup ont préféré passer par-dessus les barrières de sécurité pour échapper aux tirs. "On a dû escalader une barrière haute de trois mètres", détaille le Californien. "On a utilisé les garde-fous pour escalader et on a commencé à jeter les gens par-dessus et à les rattraper de l’autre côté".