Las Vegas : l'étrange profil Stephen Paddock, retraité joueur devenu tueur de masse

Adepte des casinos et retraité, Stephen Paddock n'avait pas le profil d'un tireur fou ou même d'un terroriste. Pourtant, dimanche soir à Las Vegas, cet homme de 64 ans a ouvert le feu lors d'un festival en plein air de musique country, faisant au moins 58 morts et 489 blessés. "Nous avons pu constater qu'il y avait un tireur aux étages du Mandalay Bay et en réponse à cela, nous avons pu l'abattre", avait d'abord déclaré à la presse Joe Lombardo, le shérif de Las Vegas, avant d'indiquer quelques heures plus tard que l'individu s'était donné la mort.





Sans préciser laquelle, le chef de la police a depuis indiqué que les enquêteurs avaient mis la main sur une preuve montrant que l'assaillant avait l’intention de survivre à son massacre. Le comptable à la retraite, qui a fini par se suicider avant l’arrivée de la police, aurait pu vouloir prendre la fuite après la tuerie.





L'auteur de la fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée aux Etats-Unis, qui n'avait jamais eu affaire aux forces de l'ordre, menait une existence sans histoire dans un quartier calme et propret de Mesquite, petite ville du Nevada d'environ 18.000 habitants, à une centaine de kilomètres de Las Vegas. Ses voisins décrivent un homme discret, qui pouvait parfois, selon le Washington Post, se montrer grincheux.





Stephen Paddock avait une compagne, Marilou Danley, Australienne d'origine philippine. Agée de 62 ans, cette employée de casino voyait en lui "un homme gentil, attentif, tranquille". "Il ne m'a jamais rien dit" qui pourrait laisser entendre "que quelque chose d'horrible allait se passer", a-t-elle témoigné, alors qu'elle se trouvait aux Philippines au moment des faits.





Deux semaines avant la tuerie, Stephen Paddock lui avait offert un "billet à bas prix" afin qu'elle puisse aller voir sa famille. Une fois aux Philippines, il lui a transféré de l'argent pour qu'elle s'achète une maison là-bas. "Reconnaissante", elle s'était toutefois demandé si "ce voyage inattendu" et cette somme n'étaient pas "une manière de rompre" avec elle.