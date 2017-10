Fusillade à Las Vegas : un autre arsenal au domicile du tireur, l'étrange profil de Stephen Paddock

Terrorisme ? Folie meurtrière ? Les interrogations demeurent. Car, si dans un premier temps, Daech a revendiqué l'attaque, précisant que Paddock s'était converti à l'islam "il y a quelques mois", le FBI a déclaré n'avoir établi "aucun lien à ce stade avec un groupe terroriste international". Seule certitude : son attaque était minutieusement préparée. Les policiers ont retrouvé 23 armes de calibres différents, la plupart des fusils d'assaut, dans sa chambre d'hôtel. Certaines étaient équipées de lunettes et son véhicule contenait du nitrate d'ammonium, un engrais pouvant servir à fabriquer des explosifs. À son domicile, un véritable arsenal, comprenant notamment des explosifs, a ensuite été découvert. Au total, pas moins de 42 armes ont été retrouvées.





Mais pas de quoi faire de lui un "soldat" de Daech. Se refusant lui aussi à évoquer la piste djihadiste, le shérif de Las Vegas a indiqué que Stephen Craig Paddock s'apparentait plus à un "loup solitaire" et un "psychopathe". Il faut dire que son profil est, à première vue, très éloigné des recrues traditionnelles de l'organisation. Le sexagénaire, qui, selon son frère Eric Paddock, envoyait régulièrement des cookies à sa mère en Floride, n'avait en effet pas de "convictions religieuses" connues. Ancien comptable à l'abri du besoin, il était propriétaire de deux maisons récentes dans le Nevada - celle de Mesquite et une autre dans la périphérie de Reno. Il était possédait par ailleurs un brevet de pilote et un permis de chasse délivré par l'Etat d'Alaska. Une vie rangée. Seul accroc dans sa biographie, son père, Patrick Paddock, était un braqueur de banques recherché par le FBI dans les années 1960, mais, toujours d'après Eric Paddock, il n'entretenait que des liens ténus avec ses enfants.