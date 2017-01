Fusillade dans une mosquée de Québec : faut-il qualifier le suspect de tueur isolé ou de terroriste ?

Mais pourquoi, alors, le problème de la dénomination des auteurs de tuerie est-il si difficile ? La réponse se trouve peut-être du côté des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, à partir desquels la vision mondiale du terrorisme a changé. De façon pour le moins hasardeuse.





C’est en effet dès lors que la notion d’attentat terroriste s’est mise à rimer avec djihadisme. Comme l’expliquait l’avocate Daphné Pugliesi dans une interview accordée à nos confrères d’Atlantico après le carnage de Charleston, dans lequel un jeune homme blanc - récemment condamné à mort - avait froidement abattu neuf membres d’une église évangéliste noire, "terrorisme et islamisme n'ont fait plus qu'un, et cet acte est tellement fondateur de la société dans laquelle nous vivons qu'il est très difficile de revenir au sens propre du terrorisme."





La juriste rappelait également que "le premier acte terroriste qualifié comme tel date de 1791" et qu’"il n'y [avait] donc pas de terrorisme islamique qui serait plus proche de la définition que d'autres". Et de souligner qu’il existe "un réel amalgame entre islamisme et terrorisme". Même chose pour le chercheur en droit Tung Yin, cité par nos confrères canadiens de l’Agence Science-Presse, pour qui, aux Etats-Unis, il était pratiquement impossible d’être qualifié de terroriste sans être musulman. De quoi pousser à réfléchir...