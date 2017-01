Fusillade dans une mosquée de Québec : le suspect, Alexandre Bissonnette, inculpé pour meurtres avec préméditation

Un seul homme est désormais poursuivi après la fusillade qui a fait six morts dimanche 29 janvier dans une mosquée de la ville de Québec. Il s'agit d'Alexandre Bissonnette, un étudiant québécois âgé de 27 ans. Les policiers "considèrent qu'il s'agit d'un loup solitaire" et sont convaincus que personne d'autre n'est impliqué.





Alexandre Bissonnette avait appelé les services d'urgence, quinze minutes après la fusillade. "Il disait se sentir mal à cause de son geste", a indiqué un inspecteur de la police de Québec. "Ce suspect a rapidement dit aux policiers qu'il avait garé son véhicule à une vingtaine de kilomètres de là et que les policiers pouvaient l'arrêter", a-t-il raconté. Dans la soirée, il a été inculpé de 11 chefs d'accusation, dont 6 pour meurtre au premier degré et 5 pour tentatives de meurtres.





Un autre homme interpellé, un temps soupçonné et placé sous le statut de témoin, a finalement été relâché, a expliqué un de ses voisins interrogés par l'AFP. Il serait d'origine marocaine, mais on ignore sa nationalité.