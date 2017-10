Fusillade de Las Vegas : le père du tireur était l'un des fugitifs les plus recherchés par le FBI

Dans la ville d'Eugene, où il a posé ses valises, personne ne connaissait son passé de criminel. Ni ses antécédents familiaux, ses fils Eric et Stephen grandissant loin de lui. "Je ne le connaissais pas. On ne le connaissait pas. Il n'était jamais avec ma mère. Je suis né alors qu'il était en cavale et c'est la dernière fois qu'il a été associé à notre famille", a d'ailleurs déclaré ce lundi Eric Paddock aux journalistes venus l'interroger sur son frère.





Un an après son arrestation, Benjamin Hoskins Paddock est libéré sur parole et retourne à Eugene où il devient un pilier de la communauté en organisant des activités pour les enfants et des parties de bingo. Accusé de racket, il paie pour éviter de retourner derrière les barreaux et rejoint le Texas, où il meurt en 1998. Un retour à la case départ sans passer par la prison cette fois.