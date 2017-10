Fusillade de Las Vegas : Daech ment-il en revendiquant un "attentat" ?

L’attaque peut-elle tout de même être qualifiée de "dhjiadiste", commise au nom d’Allah ? Ou faut-il ne pas croire Daech ? "A ce stade, il faut être extrêmement prudent", prévient sur LCI Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Mais lui aussi se dit "sceptique" sur d'éventuels rapports entre cet individu et l’organisation islamique. Et avance plusieurs raisons. D’abord le profil de l'homme, et notamment son âge, "qui ne correspond pas du tout au profil des djihadistes". "On a déjà eu sur zone, en Irak ou en Syrie, des attaques avec des individus de cet âge, mais jamais dans les attentats occidentaux, jamais."





Autre élément qui fait douter, le mode opératoire de l’attaque. Le tueur s’était perché au 32e étage de l’hôtel Mandala Bay, un massif établissement visible de tout Las Vegas, en haut duquel il avait une vue imprenable sur le festival de country Route 91 Harvest et ses 22.000 spectateurs, qu’il a arrosés de balles de sa fenêtre, semant la terreur. "Cela ne correspond en rien au mode opératoire de Daech", estime Jean-Charles Brizard. "Le fait que l’individu se soit suicidé est aux antipodes de ce qui est préconisé par le mouvement, qui est plutôt de mourir les armes à la main." Pas tellement raccord, donc, avec la position de surplomb choisie par le tueur. Pour l'expert, d’après ce que l’on sait, cela ne ressemble pas non plus à l’approche générale des "revendications de l’Etat islamique."