Fusillade de Las Vegas : de retour aux Etats-Unis, Marilou Danley, la compagne du tueur, au cœur de l’enquête

Elle est plus que jamais au centre de l’attention. Qualifiée par le FBI de "témoin d'intérêt pour l'enquête" sur la tuerie de Las Vegas, qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés dimanche soir, Marilou Danley, la compagne de Stephen Paddock, est arrivée ce mercredi des Philippines, où elle se trouvait pendant le massacre, aux Etats-Unis. Après avoir atterri à l’aéroport de Los Angeles, la sexagénaire, qui se déplaçait en fauteuil roulant, a été emmenée par la police fédérale pour être interrogée.





L’occasion pour les enquêteurs de tenter de faire la lumière sur de nombreuses zones d’ombre entourant la fusillade et sa préparation. Marilou Danley était-elle au courant des projets macabres de son conjoint ? Se doutait-elle de quelque chose ? Rien n’est moins sûr pour l’instant, même si, comme l’ont rappelé les forces de l’ordre, l’Australienne d’origine philippine n’est pas considérée comme suspecte et demeure libre d'aller où bon lui semble.