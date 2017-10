Fusillade de Las Vegas – "Il ne m’a jamais rien dit" : les premiers mots de la compagne du tueur

Qualifiée par le FBI de "témoin d’intérêt pour l’enquête", Marilou Danley a été entendue mercredi par la police fédérale. Aux Philippines au moment de la fusillade de Las Vegas, où son compagnon Stephen Paddock a abattu 58 personnes, elle a été emmenée dès sa descente d’avion. Dans une déclaration lue par son avocat à Los Angeles, elle a raconté ses derniers échanges avec le tueur.





"Il y a un peu plus de deux semaines, Stephen m’a dit qu’il avait trouvé un billet à bas prix pour les Philippines et qu’il voulait que je fasse un voyage là-bas pour voir ma famille. Comme tous les Philippins qui vivent à l’étranger, j’étais heureuse à l’idée de rentrer chez moi, voir ma famille et mes amis", détaille-t-elle dans la déclaration.