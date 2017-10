Fusillade de Las Vegas : jeux d'argent et valises d'armes... les derniers jours du tireur Stephen Paddock

Les informations recueillies jusqu'à maintenant ne livrent pas l’ombre d’un indice sur les raisons de son "acte diabolique", dénoncé par Donald Trump. Son frère a déclaré au Washington Post, "qu'à sa connaissance Steven Paddock n'avait pas de maladie mentale, de problèmes d'alcool ou de drogue. Seul "vice", il était coutumier des casinos. Et selon NBC News, au cours des dernières semaines, l'homme a joué à plusieurs reprises plus de 10.000 dollars par jour - et dans certains cas plus de 20.000 et 30.000 dollars par jour .





Lundi soir, après une journée entière à faire face aux enquêteurs du FBI et aux journalistes, Eric Paddock n'arrivait toujours pas à réaliser : "Mon frère était juste un mec, sans enfants connus, malgré une série de relations. Quelqu'un avec qui vous auriez pu boire un verre dans un bar. Quelqu'un qui faisait des croisières et jouait au poker sur internet. Quelqu'un qui envoyait des boîtes de biscuits à sa mère", a-t-il raconté à CNN. "Il n'y a absolument aucun moyen de concevoir que mon frère a pu abattre toutes ces personnes".





Pour lui, il n'y a qu'une seule explication possible : "Une chose s'est brisée dans sa tête. A-t-il eu un AVC ? J'espère qu'ils ont ouvert son cerveau et trouvé quelque chose", a-t-il confié au Washington Post.