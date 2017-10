Fusillade de Las Vegas : le réquisitoire de Jimmy Kimmel contre le lobby des armes à feu

Jimmy Kimmel évoque alors les commentaires d'internautes affirmant qu'il n'y avait rien à faire contre le fléau des armes à feu aux Etats-Unis. "Je ne suis pas d'accord avec ça, il y a des tas de choses qu'on peut faire contre ça. Quand un homme portant une barbe nous attaque, on met des téléphones sur écoute, on émet des interdictions de voyager, on construit des murs... On prend toutes les précautions possibles pour que cela ne se reproduise pas. Mais quand un Américain achète des armes pour tuer des Américains, il n'y a rien qu'on puisse faire"", lâche l'animateur. Et d'évoquer avec ironie le deuxième amendement : "je suppose que les pères fondateurs souhaitaient que l'on porte tous des AK47", des armes qui ne servent pas à défendre, mais qui "sont utilisées pour tuer le plus grand nombre de personnes possible en le moins de temps possible".