Tuerie de Las Vegas : Stephen Paddock avait réservé deux chambres d'hôtel surplombant le festival Lollapalooza en août

Selon TMZ, Paddock avait réservé une première chambre, le 23 juillet dernier pour le 1er août, soit deux jours avant le début des festivités. Puis, quatre jours plus tard, il a réservé une seconde chambre, avec une arrivée le 3 août, et un départ le 6, date de la fin du festival.





L'hôtel, qui propose des chambres aux alentours de 210 dollars la nuit, est idéalement situé si l'on est un festivalier aisé. Sa situation géographique le place à quelques minutes à pied seulement du Grant Park, où se déroule l'évènement et, surtout, offre une vue spectaculaire et plongeante sur la scène principale du Lollapalooza, le lieu d'entrée et de sortie du festival.





Toujours à pied d'oeuvre pour déterminer le degré d'implication de Marilou Danley, compagne de Paddock, dans cette affaire, la police indique que ce dernier aurait tiré entre neuf et onze minutes sur les 22.000 spectateurs du festival en plein air Route 91 Harvest, depuis le 32e étage du Mandalay Bay. Une tuerie de masse qui a fait 58 morts et blessés près de 500 autres.