Las Vegas : ce que l’on sait de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis

Le tireur a été identifié comme étant Stephen Craig Paddock, un homme blanc de 64 ans. Il était seul et surarmé, selon la police. Plus de 42 fusils et des explosifs ont été retrouvés dans sa chambre et à son domicile. Robert Hayes, un pompier de Los Angeles qui assistait au concert, a décrit sur Fox News une "scène de guerre". La densité de la foule offrait selon lui une cible facile. "C'était comme abattre une vache dans un couloir." Stephen Craig Paddock a été retrouvé mort par les unités d'intervention spéciales (SWAT) dans sa chambre d'hôtel. Il habitait la ville de Mesquite, 18.000 habitants, située à quelque 120 kilomètres de Las Vegas, dans le Nevada. Ce retraité n'était pas connu des services de police et n'avait pas de casier judiciaire. Selon son frère, Eric Paddock qui s'est exprimé sur plusieurs médias locaux, Stephen Paddock, comptable de profession très fortuné, aimait "jouer dans les casinos" et n'avait pas de "convictions religieuses" connues.