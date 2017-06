Génocide rwandais : BNP Paribas accusée d'avoir participé au financement d'un achat illégal d'armes

Cette plainte est une première du genre en France et c’est une vente d’armes bien précise qui est visée. "À la mi-juin 1994, 80 tonnes d’armes sont livrées depuis Les Seychelles jusqu’à Goma, au Zaïre, à proximité de la frontière rwandaise. Deux rotations par avion sont organisées dans la nuit du 16 au 17 juin et dans la nuit du 17 au 18 juin 1994, à Goma, dont l’aéroport est alors contrôlé par la France, indique France Inter. Ces armes proviennent d’une saisie effectuée par le gouvernement seychellois sur un bateau, arraisonné en mars 1993. Elles auraient ensuite été transférées par la route aux Forces armées rwandaises (FAR), au Rwanda qui participent alors au génocide".





Quel aurait été le rôle de la BNP ? D'après les ONG, elle aurait été "la seule banque à répondre par l’affirmative et à débloquer les fonds suffisants pour l’achat d’armes par le gouvernement rwandais" lors de cette livraison. "Selon les témoignages et les rapports en notre possession, la BNP aurait été la seule institution financière à accepter de transférer 1, 3 millions de dollars depuis le compte de la Banque nationale du Rwanda, en plein embargo des Nations Unies, sur un compte suisse d’un courtier d’armes sud-africain", affirme Marie-Laure Guislain, responsable du contentieux à Sherpa. "D’après les éléments dont nous disposons, la BNP aurait eu nécessairement connaissance que ce transfert de fonds allait contribuer à l’achat d’armes et au génocide."