George Bush Sr ne verra pas l'investiture de Trump : "Assis dehors en janvier, je finirais six pieds sous terre"

Ce mercredi, il a été transféré en soins intensifs. "Il a été admis dans l'unité de soins intensifs [...] pour un problème respiratoire aigu lié à une pneumonie", a indiqué son fidèle porte-parole Jim McGrath dans un communiqué. Son épouse, Barbara Bush, 91 ans, a elle aussi été admise à l'hôpital. Il s'agit d'une précaution, "à la suite de fatigue et de toux", selon Jim McGrath.





Barack Obama, affecté par la nouvelle, a tenu à leur rendre hommage lors de sa dernière conférence de presse ce mercredi : "Ils ont non seulement dédiés leur vie au pays, mais ils ont été une source constante de soutien et de bons conseils pour Michelle et moi", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas de plus beau couple, nous prions pour eux et leur envoyons notre amitié".