Gilbert Baker, le créateur du drapeau symbole des homosexuels, est décédé

Les communautés gay et lesbienne est en deuil. Cette nuit, le créateur du drapeau arc-en-ciel, leur emblème, est décédé. L’annonce a été faite dans la nuit de vendredi à samedi par son ami, le militant Cleve Jones. S’il n’en a pas révélé la cause, le quotidien San Francisco Chronicle précise de son côté que l’artiste est mort dans son sommeil à son domicile de New York, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il avait 65 ans.





"J'ai le coeur brisé, écrit Cleve Jones sur Facebook. Mon plus cher ami au monde est parti. Gilbert a donné au monde le drapeau arc-en-ciel ; il m'a donné 40 ans d'amour et d'amitié. Avant de conclure : "Je t'aimerai pour toujours Gilbert Baker."