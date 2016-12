Google Maps : chacun sa frontière et les marchés seront bien gardés

Serait-ce de la diplomatie 2.0 ? Dans une interview donnée à Libération le 25 décembre, l’expert géographe Jean-Christophe Victor accuse Google Maps, le service de cartographie de Google, de transformer certaines frontières en fonction des pays depuis lesquels ses pages sont consultées. L’objectif, selon le fondateur de l’émission culte d’Arte "Le Dessous des cartes" : conserver, et surtout acquérir, de nouveaux marchés, en brossant tout le monde dans le sens du poil.





"On s’est aperçu que Google Maps mentait" déplore ainsi Jean-Christophe Victor, auteur du récent ouvrage "Le Dessous des cartes Asie". "C’est très embêtant parce qu’il est de plus en plus pris comme référence. Un pays s’exprime par le positionnement de ses frontières, qui peuvent être stables ou bien en litige. Par exemple, Pékin édite des cartes d’après la vision de ses frontières avec le Japon ou avec l’Inde. New Delhi, de son côté, produit ses propres cartes. Or, Google Maps a choisi de ne pas prendre la référence internationale, que sont les cartes des Nations unies, et de s’adapter à la vision de chaque partie."