Grâce aux réseaux sociaux, le youtubeur Jérôme Jarre récolte plus de 2 millions pour aider à lutter contre la famine en Somalie

Jérôme Jarre a immédiatement fait part de son bonheur dans un message posté sur son compte Twitter : "Mes amis, je suis tellement heureux. J’ai quelque chose d’incroyable à vous dire. Turkish Airlines a accepté notre demande (…) Turkish Airlines a vu tous les Tweets et nous a appelés et a dit : ‘On est d’accord, on vous laisse utiliser un vol cargo’ où on va pouvoir mettre 60 tonnes de nourriture". Il n'en fallait pas plus pour lancer la campagne "Love Army for Somalia" et lever 2,3 millions. De nombreuses stars du monde entier ont rejoint le mouvement, dont Ben Stiller, présent à son lancement. Calvin Harris a notamment fait don de 25.000 dollars, à l'instar de nombreux sportifs américains.





En France, Omar Sy, Elie Semoun ou encore Michèle Laroque ont suivi le mouvement, demandant notamment à Paul Pogba, Gad Elmaleh, Michael Youn ou encore Cyril Hanouna d'en faire de même. Aujourd'hui, les 60 tonnes de nourritures ont pu être récupérées, comme Jérôme Jarre l'a dévoilé dans un message publié ce jeudi 23 mars. "Les voici ! Merci au pouvoir des réseaux sociaux, cette première cargaison sera envoyée la semaine prochaine! Et ce n'est que le début!". En tout, il prévoit d'envoyer 10 avions remplis de nourriture. En Afrique c'est 20 millions de personnes qui sont menacées, notamment au Sud-Soudan, le Yémen et au Nigeria, en plus de la Somalie.